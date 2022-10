Unicef. Donne e ragazze sono vitali per il futuro dell’Afghanistan. Hanno il diritto di studiare, guidare, scegliere

AgenPress – Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) ha affermato che le ragazze in Afghanistan hanno diritto all’istruzione e alla leadership. Le donne e le ragazze sono vitali per il futuro dell’Afghanistan.

“Il suo diritto a guidare. Il suo diritto a imparare. Il suo diritto di scegliere. Le donne e le ragazze sono vitali per il futuro dell’Afghanistan e del mondo. Mentre ci avviciniamo al Day of the Girl, ripeti dopo di noi: ogni ragazza ha diritto a un’istruzione”, ha twittato l’UNICEF.

“I diritti delle donne non sono stati presi in considerazione e i diritti delle donne sono stati sprecati, in particolare nel regno dell’istruzione”, ha affermato Suhaila Sadat, attivista per i diritti delle donne.

Nel frattempo, alcune studentesse hanno chiesto ancora una volta all’Emirato Islamico di riaprire quanto prima le scuole femminili sopra la prima media in tutto il Paese.

Tre sorelle, Robina, Kerishma e Fariha, hanno detto che continueranno i loro studi in ogni caso.

“Speriamo che un giorno riapriranno le nostre scuole. Se un giorno riapriranno le nostre scuole, siamo pronti per i nostri studi”, ha detto Robina, una studentessa.

“Quando finisco i compiti, passo due ore a rivedere le lezioni dei libri di testo della mia scuola ea leggere capitoli di altri libri in modo da potermi occupare dei miei studi”, ha detto Kerishma, un’altra studentessa.

“Siamo davvero ansiosi e felici di studiare quando sentiamo che l’Emirato islamico dice che le scuole riapriranno”, ha detto Fariha, un’altra studentessa.

Ciò arriva quando gli studenti in un recente incontro con l’ex presidente Hamid Karzai hanno chiesto la riapertura delle scuole femminili.

I recenti commenti di Zabiullah Mujahid, portavoce dell’Emirato islamico, e Shir Mohammad Abass Stanekzai, deputato politico del ministero degli Esteri, sulla riapertura delle scuole femminili hanno suscitato speranza tra le ragazze.