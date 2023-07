Unical: tutto pronto per la “Summer School del Trading e della Finanza 2023”

- Advertisement -

AgenPress. Anche quest’anno, a partire dal 10 luglio 2023, si terrà presso le aule del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria la “Summer School del Trading e della Finanza 2023”, una settimana full immersion di finanza e trading che annovera la presenza di studenti e top trader a livello nazionale, i quali saranno chiamati a confrontarsi sullo studio degli andamenti di Borsa al fine di provare a scoprirne i più reconditi segreti.

Si tratta di una iniziativa che rende grande onore all’ Ateneo Calabrese, considerando che si tratta dell’unico campus in Italia a fornire una preparazione specialistica sulla finanzia quantitativa a studenti e appassionati provenienti non solo dalla Regione Calabria, ma da tutta Italia. La bontà dell’attività formativa è palesata dalla partecipazione dei nostri migliori studenti in qualità di relatori a Investing Roma e Investing Napoli già da alcuni anni, nonché la vittoria conseguita pochi mesi fa dai ragazzi dell’Unical nelle Universiadi del Trading, gara riservata alle diverse università italiane.

«Quest’anno – spiega il professor Fabio Piluso, direttore della Summer School, – l’offerta formativa è arricchita da elementi di finanza di lungo termine e dall’analisi degli scenari macroeconomici a cura di Emerick De Narda, esponente apicale di Class CNBC- Milano Finanza». «Ma la vera ciliegina sulla torta – ribadisce il docente ordinario di economia degli intermediari finanziari – la si avrà il martedì mattina, allorquando il professor Gianluigi Greco, presidente dell’associazione nazionale dell’IA, relazionerà sulle più innovative applicazioni dell’intelligenza finanziaria applicata ai mercati finanziari. Ci sarà da divertirsi».

Elia Fiorenza