Ungheria. Senza intervento Ue stop a import grano ucraino. La reazione della Commissione Europea

AgenPress – Budapest ha annunciato una stretta all’import di grano ucraino se non vi sarà un intervento dell’Ue per tutelare i mercati interni dei Paesi dell’Europa nord-orientale dall’ingresso di prodotti agricoli ucraini a basso costo. Ieri è stato il governo polacco ad annunciare lo stop all’import del grano ucraino. “Il governo è impegnato a rappresentare gli interessi della comunità agricola ungherese, ed è per questo che, in assenza di misure sostanziali da parte dell’Ue, come la Polonia, vieterà temporaneamente l’importazione di grano e semi oleosi dall’Ucraina e di diversi altri prodotti agricoli in Ungheria”, ha annunciato il ministro dell’Agricoltura del governo Orban Istvan Nagy.

La Commissione europea ha respinto i divieti introdotti da Polonia e Ungheria sulle importazioni di grano ucraino.

I due paesi hanno affermato che le misure erano necessarie per proteggere i loro settori agricoli dalle importazioni a basso costo.

Il divieto si applica a cereali, latticini, zucchero, frutta, verdura e carni e sarà in vigore fino alla fine di giugno.

La Commissione ha affermato che non spetta ai singoli Stati membri definire la politica commerciale. Sebbene la Commissione abbia affermato che le mosse unilaterali non saranno tollerate, non ha ancora specificato quali misure adotterà nei confronti di Polonia e Ungheria. “In tempi così difficili, è fondamentale coordinare e allineare tutte le decisioni all’interno dell’UE”, ha affermato il suo portavoce in una nota. La maggior parte del grano ucraino viene esportato attraverso il Mar Nero, ma l’invasione della Russia lo scorso anno ha interrotto le rotte di esportazione e ha portato grandi quantità di grano a finire nell’Europa centrale. Un accordo con la Russia, mediato dall’Onu e dalla Turchia, consente all’Ucraina di continuare ad esportare via mare, ma l’Ucraina accusa la Russia di rallentare il processo con ispezioni troppo zelanti. Polonia e Ungheria hanno annunciato la mossa sabato. La decisione è arrivata dopo le lamentele degli agricoltori locali che hanno affermato di essere stati penalizzati dal grano ucraino più economico che ha inondato i loro mercati. Domenica scorsa, il ministro polacco per lo sviluppo economico e la tecnologia Waldemar Buda ha chiarito che il divieto si applica alle merci in transito e a quelle che soggiornano in Polonia. Ha chiesto colloqui con l’Ucraina per istituire un programma per garantire che le esportazioni passino attraverso la Polonia e non finiscano sul mercato locale. L’Ucraina afferma che la mossa contraddice gli accordi commerciali bilaterali. Una dichiarazione del ministero dell’Agricoltura ucraino ha affermato di essere “sempre stato solidale con la situazione nel settore agricolo polacco e ha risposto prontamente a varie sfide”. “Al momento, azioni drastiche unilaterali non accelereranno la risoluzione positiva della situazione”.