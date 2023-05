Ungheria. Orban dice stop a migranti e Lgbt per combattere il virus progressista

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro populista ungherese ha paragonato il liberalismo a un “virus” in un discorso di apertura alla Conferenza di azione politica conservatrice nella capitale ungherese , dipingendo un quadro di un movimento di destra globale che si sta mobilitando per sconfiggere “il movimento progressista élite”.

Il discorso di Viktor Orban al CPAC Ungheria è stato incentrato sulla lotta a quella che ha spesso descritto come “cultura del risveglio” e ha approfondito principalmente argomenti culturali scottanti come i diritti transgender e LGBTQ+, la migrazione e il contenuto dell’istruzione per i bambini.

La conferenza di due giorni, la seconda in Ungheria in altrettanti anni , comprendeva segmenti intitolati “Make Kids Not War” e “No Country for Woke Men”. Un cartello sopra l’ingresso della sede, una sala conferenze sul Danubio, diceva: “No Woke Zone”.

Dopo aver ricevuto una standing ovation, Orban ha affermato che l’Ungheria è diventata “famosa in tutto il mondo” per le sue politiche migratorie e culturali intransigenti, e ha offerto ai presenti una ricetta per attuare un simile programma di destra a casa.

“Niente migrazione, niente genere, niente guerra”, ha detto Orban, esortando il suo pubblico internazionale a concentrarsi su questi temi nei propri paesi.

“L’Ungheria è in realtà un incubatore dove si fanno esperimenti sul futuro delle politiche conservatrici. L’Ungheria è il luogo in cui non abbiamo solo parlato di sconfiggere i progressisti e i liberali e di provocare una svolta politica cristiana conservatrice, ma l’abbiamo fatto davvero”, ha detto Orban.

Orban si è definito un sostenitore di quella che chiama “democrazia illiberale”, suscitando polemiche e sollevando preoccupazioni nell’Unione Europea e altrove per il fatto che l’Ungheria stia scivolando verso un regime autoritario. Si è descritto come un difensore della cristianità europea contro i migranti musulmani, i progressisti e la “lobby LGBTQ”.

Orban ha sostenuto che il liberalismo ha cercato di degradare le nazioni, il che ha portato l’Occidente a rimanere indietro rispetto all’Asia negli indicatori economici e demografici.

“Il movimento del risveglio e l’ideologia di genere sono esattamente ciò che erano il comunismo e il marxismo”, ha detto. “Hanno tagliato artificialmente la nazione in minoranze per scatenare conflitti tra i gruppi”.