Un nuovo modello per l’edilizia residenziale pubblica in Lombardia

- Advertisement -

AgenPress. Si è tenuto a Milano presso la sede della Regione Lombardia il seminario sull’Edilizia Residenziale Pubblica che ha visto la presenza e i messaggi di Autorità governative, regionali e di esponenti politici di Fratelli d’Italia.

Vi sono stati i saluti introduttivi a cura di Mario Mantovani già Vicepresidente della Regione Lombardia.

Vi è stata la partecipazione in presenza a più voci da parte degli assessori regionali Paolo Franco, alla Casa e Housing Sociale, Romano La Russa, alla Sicurezza, e Franco Lucente, ai Trasporti, a testimonianza che lo sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza sono elementi sinergici all’interno delle nuove concezioni di Cultura dell’Abitare e di Immobiliare allargato come promosse da Remind (il cui presidente Paolo Crisafi era presente in sala).

Moderatore dei lavori è stato il giornalista Alessandro Galimberti.

E’ stato ricordato che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha indicato come l’immobiliare allargato rappresenti uno dei comparti più significativi del tessuto economico della Nazione, concetti rafforzati durante l’Assemblea Generale di Assolombarda ove si e’soffermata sui temi degli investimenti, del pnrr, dello sviluppo e della messa in sicurezza della Nazione applicando una sostenibilità economica e sociale che metta al centro le persone.

Il fondamentale settore dei centri commerciali era presente con i vice presidenti di CNCC – Consiglio Nazionale Centri Commerciali Roberto Francesco Bramati e Luca Lucaroni.

Del tessuto locale sono intervenuti Regina De Albertis presidente Assimpredil-Ance e Davide Albertini Petroni presidente Assoimmobiliare che hanno sostenuto il nuovo modello esposto dall’ing. Gianni Verga e che ha visto la collaborazione di Fabio Bandirali e dello studio Belvedere Inzaghi & Partners – BIP.

L’aver individuato un metodo di intervento con la forma del PPP con tempi certi di realizzazione che possa attraverso la sua applicazione realizzare un vero mix sociale (edilizia pubblica, privata, case per le forze dell’ordine, operatori socio-sanitari,ecc.) con servizi di vicinato, telemedicina, ecc., calato e adattabile alle peculiarità di ogni singolo territorio e’ certamente un’opera meritoria.

La visione tecnico-scientifica è stata esposta in maniera puntuale da Dante O. Benini, Maurizio Iennaco e da Marco De Vincenzi che hanno anche fatto presente come per il Governo a guida del Presidente Giorgia Meloni e per la Regione Lombardia il tema della casa è al centro della loro agenda.

Lato governo ha salutato i lavori il Ministro del Turismo Daniela Santanchè mentre Maurizio Leo Viceministro dell’Economia e delle Finanze ha fornito un aggiornamento sulle misure immobiliari contenute all’interno della Delega Fiscale.

Nel suo intervento Lucia Albano Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze ha fatto presente l’importante azione in programma e in parte già posta in essere per la valorizzazione dell’immobiliare pubblico.