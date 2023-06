Umbria, nasce l’Osservatorio sull’Informazione Locale

- Advertisement -

AgenPress. Lunedì 12 giugno alle ore 12 a Perugia, presso la Sala Rossa della Camera di Commercio dell’Umbria (via Cacciatori delle Alpi n.42), Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e l’Associazione Stampa Umbra, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Umbria (Co.Re.Com.) e la Camera di Commercio dell’Umbria, firmeranno un Protocollo d’intesa per l’istituzione di un Osservatorio permanente sull’occupazione e l’editoria in Umbria.

Le parti condividono l’obiettivo di “valorizzare il ruolo e il compito dell’informazione alla luce della sempre più pervasiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche e dello sviluppo della comunicazione via web”. L’iniziativa darà la possibilità di condividere le rispettive competenze e conoscenze, anche attraverso la raccolta di dati, per intraprendere un programma di aggiornamento professionale dei giornalisti rispetto ai nuovi strumenti tecnologici.

Obiettivo: garantire una sempre maggiore qualità dell’informazione regionale, del suo pluralismo e dell’indipendenza, tutelando la dignità della professione giornalistica alla luce della normativa sull’equo compenso e dei principi dell’art. 36 della Costituzione.