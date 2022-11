Ue. Von der Leyen, pagheremo per spedire 40mila tonnellate di grano ucraino tramite due navi

- Advertisement -

AgenPress – “La Commissione europea pagherà per spedire 40mila tonnellate di grano ucraino tramite due navi. Siamo al fianco dell’Ucraina per garantire la sicurezza alimentare globale”.

Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video messaggio al summit ‘Grain from Ukraine’ organizzato da Kiev per lanciare l’omonima iniziativa tesa a sbloccare i carichi di grano dai porti ucraini verso i Paesi a rischio carestia.

Von der Leyen ha indicato che l’esecutivo comunitario contribuirà di tasca sua “a qualunque costo”.

“A Bali i leader del G20 hanno chiesto la solidarietà globale per combattere la fame causata dalla guerra di aggressione della Russia. Non vacilleremo nelle nostre responsabilità e continueremo a fare tutto il possibile su questo fronte”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea, ricordando che le corsie di solidarietà istituite dall’Ue hanno permesso di esportare da maggio “oltre 17 milioni di tonnellate di cereali e prodotti alimentari ucraini” e “rappresentano l’unica opzione per l’export di tutti gli altri beni ucraini non agricoli nel resto del mondo”.

Le corsie , “sono diventate un’ancora di salvezza per l’economia ucraina, portando più di 19 miliardi di euro di reddito tanto necessario agli agricoltori e alle imprese ucraine”.

“È molto importante – ha proseguito ancora von der Leyen – segnalare oggi al mondo che non deluderemo i nostri partner più vulnerabili. Novant’anni dopo l’Holodomor, onoriamo la memoria delle vittime ucraine, che sono morte di fame in silenzio. In quel momento il mondo non ha aiutato gli ucraini. Non permetteremo che accada di nuovo. Saremo al vostro fianco per tutto il tempo necessario”.