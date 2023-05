Ue. von der Leyen: “dalla Cina tentativi di coercizione economica. Entro giugno piano sulla sicurezza economica

- Advertisement -

AgenPress – “Abbiamo assistito” da parte della Cina “a tentativi di coercizione economica. Noi siamo vulnerabili alla coercizione, ecco perché ci stiamo adoperando per rafforzare la nostra resilienza. Abbiamo varato un provvedimento sulle materie prime critiche e stiamo pensando a come rafforzare il nostri strumentario sugli investimenti verso altri Paesi. Il Giappone ha fatto della sicurezza economica un tema centrale e la Commissione ha intenzione di adottare una strategia a riguardo a giugno”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa.

Riguardo alla Cina “i 27 sono d’accordo sul fatto che dobbiamo difendere i nostri valori, sul fatto che è importante riequilibrare le relazioni con la Cina. L’obiettivo principale è evitare i rischi. E poi c’è il pilastro del cambiamento climatico. Questi sono i tre punti su cui dobbiamo impostare la relazione con la Cina”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, confermando che il dossier cinese sarà sul tavolo del Consiglio europeo di giugno.