Ue. Roberta Metsola incontra la moglie di Navalny. “Campagna globale per la sua liberazione”

AgenPress – “Yulia Navalnaya insieme al direttore dell’organizzazione di Navalny stanno organizzando una campagna globale per la liberazione di Alexey Navalny che il Parlamento europeo sosterrà pienamente”.

Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al termine dell’incontro con la moglie del dissidente russo imprigionato.

“Abbiamo discusso anche della necessità di aumentare il numero di persone che possono essere soggette a sanzioni. Tutte le persone responsabili della repressione in Russia e dell’invasione illegale dell’Ucraina devono essere in tale elenco”, ha spiegato Metsola. Navalnaya è oggi all’Eurocamera per la presentazione del documentario della Cnn “Navalny”, sulla vita del leader dell’opposizione russa.