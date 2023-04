Ue. Il 27 aprile primo step nomina Di Maio. Salvini, “ci sono curriculum assolutamente superiori”

- Advertisement -

AgenPress – La nomina di Luigi Di Maio come inviato dell’Ue nel Golfo approderà al tavolo degli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza nella riunione del 27 aprile. Si tratta, si sottolinea, di un punto procedurale per il quale in via teorica non è prevista la discussione. Sarà questo il primo step per la ratifica della nomina dell’ex ministro degli Esteri, che si concluderà alcune settimane dopo con l’approvazione formale del Consiglio Ue.

“Con tutti i diplomatici di carriera che hanno fatto tanto in Italia ed in Europa mandare a mediare il signor Di Maio Luigi è curioso”, dice Matteo Salvini.

“Non è l’unica iniziativa curiosa da parte delle istituzioni europee che sono più ideologiche che pragmatiche. Penso alle direttive case green, auto green, carni sintetiche, formaggi finti, vini farlocchi. Conto che ci ripensino perché in Italia ed in Europa ci sono mediatori con curriculum assolutamente superiori rispetto al pur rispettabile ex ministro degli Esteri. Non è una questione personale”.