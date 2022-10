Ue. Commissione approva 101 mln di euro per asse ferroviario Palermo-Catania-Messina in Sicilia

AgenPress – La Commissione Ue ha approvato un investimento di oltre 101 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per l’ammodernamento dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina in Sicilia. Lo comunica una nota della Commissione.

“Si tratta di un investimento fondamentale per rendere la Sicilia più attraente e per incoraggiare l’uso di un mezzo di trasporto più sostenibile della strada. Renderà la Sicilia un luogo più accessibile e attraente per vivere e lavorare”, ha commentato la commissaria Ue per la coesione, Elisa Ferreira. Gli investimenti, che dovrebbero aiutare a ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la frequenza dei collegamenti, contribuiranno alla costruzione di gallerie e viadotti per facilitare l’attraversamento di zone collinari e dissestate, alla creazione di piste ciclabili e al miglioramento della stazione Bicocca di Catania. L’investimento servirà alla creazione di due gallerie, lunghe 92,75 m e 34,75 m, e di 17 viadotti per eliminare la tortuosità delle strade che attraversano zone collinari e dissestate, mentre in alcune zone dell’isola verrà costruito un secondo binario per facilitare la circolazione simultanea in entrambe le direzioni.

Infine, parte del terreno liberato dalla rimozione delle curve sarà trasformato in piste ciclabili. Il progetto è volto a migliorare la qualità del servizio ferroviario e i collegamenti con i porti di Catania, Augusta e Palermo, e con gli aeroporti di Catania e Palermo. Contribuirà inoltre al miglioramento della stazione Bicocca di Catania, modificando il tracciato dei binari, costruendo nuovi sottopassaggi e rampe di accesso e migliorando l’edificio della stazione.