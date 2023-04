Ue, Ceccardi: sinistra mette sullo stesso piano Italia e Uganda, provocazione indecente

- Advertisement -

AgenPress. “L’Italia è un Paese civile dove i diritti degli omosessuali sono riconosciuti e tutelati. È indegno e indecente che ci siano forze politiche, come la sinistra europea, che mettano sullo stesso piano la nostra democrazia a sistemi autoritari e repressivi come l’Uganda.

Il PD pur di fare campagna elettorale scredita, con menzogne e falsità, la reputazione del nostro Paese. Tutta questa ideologia non aiuta poi le cause, giuste, di chi si oppone ai regimi come i tanti che purtroppo ci sono in Africa.

Noi non prendiamo lezioni da chi in aula approva questi emendamenti bandiera per poi, usciti di qui, andare a braccetto con gli amici del Qatar”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.