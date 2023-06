Ue. Borrell: “Prigozhin è il mostro che agisce contro Putin che lo ha creato. Instabilità in Russia è pericolosa”

- Advertisement -

AgenPress – “Il sistema politico sta mostrando fragilità e il potere militare si sta incrinando”. Lo ha detto Josep Borrell ai giornalisti in Lussemburgo mentre arrivava per un incontro con i ministri di tutto il blocco dei 27 membri.

Le forze mercenarie del gruppo Wagner sotto Prigozhin hanno preso il controllo del quartier generale militare nella Russia meridionale e hanno iniziato a muoversi verso Mosca sabato prima di tornare improvvisamente nell’Ucraina orientale dopo un accordo con il Cremlino.

“La conclusione più importante è la guerra contro l’Ucraina lanciata da Putin e il mostro che Putin ha creato con Wagner, il mostro sta combattendo, il mostro sta agendo contro il suo creatore”, ha detto Borrell.

Borrell ha affermato che l’instabilità in Russia è pericolosa dato il suo arsenale nucleare e sarà in cima all’agenda del vertice di Lussemburgo, dove i ministri hanno votato la promessa di aumentare i fondi militari dell’Ucraina di 3,5 miliardi di euro (3 miliardi di sterline).

“Certamente non è una buona cosa vedere che una potenza nucleare come la Russia sta entrando in una fase di instabilità politica”. I ministri degli esteri dell’UE si sono dati da fare per digerire le conseguenze dell’ammutinamento durante la loro riunione.