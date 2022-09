Ue. Borrell, è un momento pericoloso, prendiamo sul serio la minaccia nucleare Putin

AgenPress – L’UE deve prendere sul serio le minacce di Vladimir Putin di poter usare armi nucleari nel conflitto in Ucraina, ha affermato il capo della politica estera del blocco.

Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, parlando alla Bbc dei nuovi sviluppi della guerra in Ucraina.

“E’ certamente un momento pericoloso perché l’esercito russo è stato messo all’angolo e la reazione di Putin – che minaccia di usare armi nucleari – è molto grave”. E sulla minaccia dell’uso di armi nucleari evocata da Vladimir Putin nel suo ultimo discorso Borrell ha sottolineato: “Quando le persone dicono che non è un bluff, bisogna prenderle sul serio”. E sulla possibilità che Mosca accetti un negoziato, Borrell si è limitato ad osservare che “per ballare il tango bisogna essere in due”.

A sette mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, gli analisti concordano sul fatto che le forze del presidente Putin sono in ritardo, ma ha affermato che deve essere raggiunta una “soluzione diplomatica”, che “preservi la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

“Altrimenti, possiamo finire la guerra, ma non avremo pace e avremo un’altra guerra”.

In un discorso alla nazione all’inizio di questa settimana , Putin ha affermato che il suo Paese disponeva di “varie armi di distruzione” e avrebbe “usato tutti i mezzi a nostra disposizione. Non sto bluffando”.

Nello stesso discorso il presidente Putin ha annunciato la convocazione di 300mila russi che hanno prestato il servizio militare obbligatorio, scatenando proteste e segnalazioni di persone in fuga dal Paese per evitare di essere mandate in prima linea.