Ue. Borrell chiede che le marine europee pattuglino insieme lo stretto di Taiwan

AgenPress – “Taiwan fa chiaramente parte del nostro perimetro geostrategico per garantire la pace. Non è solo per una ragione morale che un’azione contro Taiwan deve necessariamente essere respinta. Anche perché sarebbe, in termini economici, estremamente grave per noi, perché Taiwan ha un ruolo strategico nella produzione dei semiconduttori più avanzati”.

L’Alto rappresentante Josep Borrell esorta l’Ue a unire le forze per pattugliare lo Stretto di Taiwan. La situazione dell’isola, scrive il politico spagnolo in un editoriale a sua firma sul settimanale francese Le Journal du Dimanche, “ci riguarda economicamente, commercialmente e tecnologicamente”, per questo “invito le marine europee a pattugliare lo Stretto di Taiwan per mostrare l’impegno dell’Europa per la libertà di navigazione in quest’area assolutamente cruciale”.

I commenti di Borrell arrivano dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron , questo mese ha affermato che l’Europa non dovrebbe seguire gli Stati Uniti in caso di conflitto con la Cina su Taiwan.

I commenti di Macron, dopo la sua visita in Cina, hanno suscitato critiche da parte di alcuni politici sia negli Stati Uniti che all’interno dell’UE.

La Cina rivendica Taiwan come suo territorio e ha promesso di portare un giorno l’isola sotto il suo controllo. Ma Taiwan non è mai stata controllata dal governo del partito comunista della Cina continentale.

Nel frattempo, Pechino afferma di aver presentato una denuncia all’ambasciatore della Corea del Sud per le osservazioni “errate” del presidente della Corea del Sud su Taiwan.

Il presidente, Yoon Suk-yeol, aveva detto a Reuters che le crescenti tensioni intorno a Taiwan erano dovute ai tentativi di cambiare lo status quo con la forza, e che si era opposto a tale cambiamento. “La questione di Taiwan non è semplicemente una questione tra Cina e Taiwan ma, come la questione della Corea del Nord, è una questione globale”.

Il vice ministro degli Esteri cinese, Sun Weidong, ha dichiarato che le osservazioni di Yoon erano “totalmente inaccettabili”, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri cinese.

“Il leader sudcoreano non ha fatto menzione del principio One China, ma ha equiparato la questione di Taiwan alla questione della penisola coreana”, ha detto Sun. “È risaputo che la questione della penisola coreana e quella di Taiwan sono completamente diverse per natura, latitudine e longitudine e non sono affatto paragonabili”.

In Guatemala , il presidente Alejandro Giammattei è partito sabato per una visita a Taiwan, dove l’isola cerca di consolidare i legami diplomatici con i paesi latinoamericani.

“Stiamo andando a Taiwan per inviare anche al mondo il chiaro messaggio che i paesi hanno diritto all’autogoverno”, ha detto Giammattei in un video pubblicato online.

Durante la sua visita Giammattei dovrebbe intervenire al congresso di Taiwan e visitare un’azienda tecnologica a Taichung, a sud di Taipei. Dovrebbe partecipare a un evento per promuovere il caffè guatemalteco, secondo l’ufficio del presidente taiwanese.

Giammattei ha annunciato il viaggio due settimane dopo aver accolto Tsai a Città del Guatemala, dove lei ha promesso un’assistenza continua ai “partner democratici”. Il presidente taiwanese si è poi recato nel vicino Belize, l’unico altro paese centroamericano a mantenere rapporti diplomatici con Taiwan da quando l’Honduras ha spostato la sua fedeltà alla Cina a marzo.