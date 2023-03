Ue, Borchia (Lega): “1,5mln a Murano per vetro e ceramiche finalmente segnale di responsabilità”

- Advertisement -

AgenPress. “Finalmente un segnale di responsabilità dall’Ue: la Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 milioni di euro per sostenere il settore della ceramica artistica e del vetro di Murano nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina”.

Così in uno nota l’europarlamentare leghista Paolo Borchia, coordinatore Id in commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia (ITRE), e segretario provinciale della Lega di Verona.

“Aiuti che, sommati ai 3 milioni di fondi già stanziati dalla Regione del Veneto, vanno ad alleggerire la situazione davvero drammatica delle piccole e medie imprese veneziane colpite dal forte aumento dei prezzi del gas naturale e dell’elettricità legato al conflitto ucraino. Una misura, quella che arriva dall’Europa, estremamente urgente per un settore fondamentale del Made in Italy, vanto di quell’antica arte veneziana che va assolutamente salvaguardata”.