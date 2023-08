Ucraina. Zelensky visita le truppe in prima linea nella regione di Zaporizhzhia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato le truppe del suo paese che prendono parte alla controffensiva di Kiev nella regione di Zaporizhzhia.

“Durante un viaggio di lavoro nella regione di Zaporizhzhia, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha visitato le posizioni delle brigate impegnate in operazioni offensive nel settore di Melitopol”.

Zelensky ha incontrato il comandante del gruppo di truppe operativo e strategico di Tavria, Oleksandr Tarnavskyi, nonché diverse unità, inclusa la 3a brigata operativa.

“La brigata ha preso parte a missioni di combattimento nelle regioni di Donetsk e Luhansk, a battaglie difensive per Kharkiv, alla liberazione di villaggi e città vicino a Kharkiv, e sta attualmente conducendo operazioni offensive nella direzione di Zaporizhzhia”, ha scritto Zelensky sul suo account Telegram. “Abbiamo discusso delle questioni più problematiche con il comandante della brigata”.

Zelensky ha ricevuto rapporti dai comandanti sullo stato dell’offensiva e ha discusso i bisogni e le questioni affrontate da ciascuna brigata, ha detto il suo ufficio.

“In particolare, i militari hanno sottolineato la necessità di mezzi di guerra elettronica e sistemi di difesa aerea in prima linea per contrastare aerei e UAV nemici”, secondo la dichiarazione. “C’è anche bisogno di veicoli aerei senza pilota, poiché vengono rapidamente consumati in operazioni offensive”.

Zelensky e i comandanti hanno anche “discusso le questioni della selezione professionale delle persone, la fornitura di brigate con attrezzature e macchinari speciali e la necessità di veicoli blindati per l’evacuazione”.