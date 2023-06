Ucraina. Zelensky, sono iniziate le azioni di controffensiva. Importante che Putin senta di non avere molto tempo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dato la sua più chiara indicazione che la tanto attesa spinta dei suoi militari per liberare il territorio detenuto dalle forze di occupazione russe è in corso, affermando che “in Ucraina si stanno svolgendo importanti controffensive e azioni difensive”.

Parlando a Kiev, al leader ucraino è stato chiesto di rispondere ai commenti del suo omologo russo Vladimir Putin, che ha affermato venerdì che la controffensiva ucraina è certamente iniziata e non sta avendo successo.

Zelensky si è scrollato di dosso i suggerimenti di Putin secondo cui le forze armate ucraine stavano lottando e ha cercato di esercitare una certa pressione psicologica.

“È ‘interessante’ quello che ha detto Putin sulla nostra controffensiva. È importante che la Russia senta di non avere molto tempo, secondo me. In Ucraina si stanno svolgendo azioni di controffensiva e difensive. In quale fase, non entrerò nel dettaglio”, ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese Justin Trudeau, che oggi è in visita a Kiev.

Il presidente ha osservato che tutti sentiranno delle azioni di controffensiva dell’esercito ucraino sottolineando però “che non bisogna fidarsi di questo o quel canale Telegram, e soprattutto del dittatore russo”. “Mi sembra che dobbiamo fidarci dei nostri militari. Mi fido di loro, sono in contatto quotidiano con i nostri comandanti, Syrsky, Tarnavsky, Moskalev, Zaluzhny. Tutti sono positivi. Ditelo a Putin”, ha aggiunto Zelensky rispondendo al giornalista che chiedeva se la dichiarazione di Vladimir Putin sull’inizio di una controffensiva delle forze armate ucraine fosse vera.

Zelensky ha affermato che “in Ucraina si stanno svolgendo azioni controffensive e difensive rilevanti”, ma ha affermato che “non fornirà alcun dettaglio sulla fase in cui si trova”.

Dopo aver trascorso la maggior parte dell’inverno impegnato a combattere intorno alla città orientale di Bakhmut, oltre ad addestrare i suoi soldati e attendere l’arrivo di aiuti militari occidentali, come carri armati e armi d’attacco a lungo raggio, le ultime settimane hanno visto l’Ucraina intensificare le attività militari.

Queste hanno incluso operazioni di modellamento : attacchi su obiettivi lontani dietro le linee del fronte, come depositi di carburante e caserme dei soldati. E più di recente, l’esercito ucraino ha condotto operazioni di sondaggio, progettate per testare i punti deboli del nemico e la sua prontezza al combattimento.

Tuttavia, è ancora tutt’altro che chiaro che l’Ucraina abbia iniziato a spostare in avanti un gran numero di forze di terra nel tentativo di riconquistare le fasce di territorio detenute dalle forze di occupazione russe.

Il ministero della Difesa russo riferisce di ulteriori operazioni offensive ucraine lungo la linea del fronte a sud e ad est di Zaporizhzhia, a un livello di intensità coerente con quello visto dall’inizio della settimana.

Le truppe della brigata Vostok immediatamente a sud-est della città in prima linea di Orikhiv avevano respinto due tentativi di avanzata da parte di unità corazzate ucraine, secondo un post di Telegram del ministero della Difesa. Uno era vicino al villaggio di Novopokrovka, affermava il post.

Inoltre, ha affermato che due colonne corazzate ucraine sono state respinte vicino ai villaggi di Novodanilovka e Mala Tamkachka. Nella stessa zona, i blogger militari russi hanno affermato che le truppe russe in posizione vicino alla strada a sud di Orikhiv verso Tokmak continuano a segnalare un fuoco di artiglieria ucraino estremamente pesante.

Più a est lungo la linea del fronte, a sud-ovest di Velyka Novosilka nella regione di Donetsk, il ministero della Difesa russo ha affermato che le forze ucraine hanno effettuato altri tre tentativi di avanzata, che sono stati tutti sconfitti.