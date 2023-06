Ucraina. Zelensky, siamo pronti per la controffensiva. Le nostre forze di terra sono “più forti e motivate” di quelle russe

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina è pronta a lanciare la sua attesa controffensiva. Crediamo fermamente che avremo successo”.

Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al Wall Street Journal.

“Non so quanto tempo ci vorrà. Ad essere onesti, può andare in vari modi, completamente diversi. Ma la faremo e siamo pronti”, ha sottolineato, aggiungendo che Kiev avrebbe voluto avere un maggior numero di armi dall’Occidente per la prossima campagna.

“Vorremmo avere certe cose, ma non possiamo aspettare per mesi”, ha aggiunto osservando che le forze di terra ucraine sono “più forti e più motivate” delle truppe russe, ma se l’Ucraina non sarà in grado di resistere alla Russia, “quell’animale, quella bestia svilupperà un gusto” per la conquista e andrà oltre, ha aggiunto riferendosi al presidente russo Vladimir Putin.

Zelensky si è anche detto preoccupato che qualsiasi cambiamento nell’amministrazione americana possa influire sugli aiuti. “In una situazione come questa, quando c’è sostegno, si ha paura dei cambiamenti. E ad essere onesti, quando si parla di un cambio di amministrazione, mi sento come qualsiasi altra persona: si desidera un cambiamento in meglio, ma può anche accadere il contrario”.