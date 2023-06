Ucraina. Zelensky: Putin è spaventato, non controlla più niente. Proteggeremo l’Europa dalle forze russe

- Advertisement -

AgenPress – “Oggi è un giorno in cui non dovrebbe assolutamente esserci silenzio. E la leadership è decisamente necessaria. Oggi il mondo ha visto che i padroni della Russia non controllano nulla. Niente di niente. Solo caos completo. Completa mancanza di qualsiasi prevedibilità. E questo è in territorio russo, che è pieno di armi”. Lo dice il presidente ucraino Zelensky.

“Dirò in russo: l’uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca. Chiama da qualche parte, chiede qualcosa da lì… Sa di cosa ha paura, perché lui stesso ha creato questa minaccia”.

“Il mondo non dovrebbe avere paura. Sappiamo cosa ci protegge: la nostra unità. L’Ucraina sarà sicuramente in grado di proteggere l’Europa da qualsiasi forza russa, e non importa chi la comanderà. La sicurezza del fianco orientale dell’Europa dipende solo dalla nostra difesa. Ed è per questo che ogni manifestazione di sostegno alla nostra difesa è sostegno alla vostra difesa, tutti nel mondo libero”.