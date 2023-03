Ucraina. Zelensky, non si può essere mentalmente lontani dalla guerra. 1,5 mln di adolescenti a rischio depressione

- Advertisement -

AgenPress – “È sbagliato, è ingiusto, quando i nostri soldati che vengono dal fronte hanno la sensazione che per molti nelle retrovie la guerra sia già finita: per coloro che non sono solo lontani dalla regione di Donetsk o Nikopol, da Saltivka, dalle regioni di confine della regione di Sumy, da Zaporizhzhia… E che sono mentalmente lontani dalle trincee, dal dolore quotidiano degli ucraini”.

Lo afferma Zelensky in un videomessaggio pubblicato su Telegram durante la notte. “Adesso, così come un anno fa, non si può essere mentalmente lontani dalla guerra, anche se grazie ai nostri soldati le vere e proprie operazioni di combattimento sono geograficamente lontane da molti. Ora, proprio come un anno fa, è importante che il maggior numero possibile di ucraini aiuti la difesa dello Stato, contribuisca al sostegno mondiale per la nostra vittoria”.

“Cari ucraini! Sostenete i nostri guerrieri quando possibile. Non dimenticate le riunioni di volontariato e partecipate quando potete. È molto importante che tutti coloro che hanno un’influenza informativa partecipino al lavoro informativo. Questo vale non solo per i giornalisti. Questo vale per tutti coloro che possono diffondere la verità sull’aggressione”.

“Circa 1,5 milioni di adolescenti ucraini rischiano la depressione, l’ansia e altri problemi psicologici. La guerra sta distruggendo l’infanzia dei bambini ucraini”, ha affermato Zelensky sottolineando che “migliaia di scuole in Ucraina sono state danneggiate o completamente distrutte”. Il presidente ucraino ha poi ricordato che “quasi 2,7 milioni di scolari sono costretti a studiare online o in un formato misto”.