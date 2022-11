Ucraina. Zelensky, non parteciperò al G20 se ci sarà Putin. Se la Russia userà armi nucleari non esisterà più

AgenPress – Volodymyr Zelensky non parteciperà al vertice del G20 in Indonesia se sarà presente il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, a Kiev. Lo riporta Ukrinform.

“La mia posizione personale e quella dell’Ucraina è che se parteciperà il leader della Federazione Russa, allora l’Ucraina non ci sarà”, ha detto spiegando che nella telefonata di oggi il presidente indonesiano Joko Widodo lo ha “invitato di nuovo”. “Vedremo, mancano pochi giorni”.

“L’uso delle armi nucleari… indica già che questa è una guerra nucleare, la Terza Guerra Mondiale. Se la Russia usa armi nucleari, il mondo in cui viviamo non esisterà più. Cioè, ci sarà un mondo completamente diverso, in cui la potenza che usava armi nucleari cesserà definitivamente di esistere. Ne sono assolutamente certo”, ha poi detto nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, a Kiev.