Ucraina. Zelensky: la città di Bakhmut non è stata occupata dalle forze russe. Hanno distrutto tutto

- Advertisement -

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze russe non stavano occupando Bakhmut, mettendo in dubbio l’insistenza di Mosca sul fatto che la città dell’Ucraina orientale fosse caduta.

Rispondendo alla domanda di un giornalista sullo stato della città al vertice del Gruppo dei Sette in Giappone, Zelensky ha detto: “Ad oggi Bakhmut non è occupata dalla Federazione Russa”.

“Non stiamo buttando le persone (via) a morire”, ha detto Zelensky in ucraino attraverso un interprete. “Le persone sono il tesoro. Capisco chiaramente cosa sta succedendo a Bakhmut. Non posso condividere con voi i dettagli tecnici di ciò che sta accadendo ai nostri guerrieri”.

La nebbia di guerra ha reso impossibile confermare la situazione sul campo nella battaglia più lunga dell’invasione, e una serie di commenti di funzionari ucraini e russi ha aggiunto confusione alla questione.

Quando gli è stato chiesto se la città fosse nelle mani dell’Ucraina, Zelensky ha detto: “Penso di no, ma devi – per capire che non c’è niente, hanno distrutto tutto. Non ci sono edifici. È un peccato. È una tragedia”.

“Ma, per oggi, Bakhmut è solo nei nostri cuori. Non c’è niente in questo posto, quindi… solo terra e… e un sacco di russi morti”.

L’addetto stampa di Zelensky in seguito ha ripreso quei commenti precedenti. La difesa ucraina e funzionari militari hanno affermato che erano in corso aspri combattimenti. Il vice ministro della Difesa Hanna Malyar è arrivato persino a dire che le truppe ucraine “hanno preso la città in un semi-accerchiamento”.

“Il nemico non è riuscito a circondare Bakhmut e ha perso parte delle alture dominanti intorno alla città. “Cioè, l’avanzata delle nostre truppe nei sobborghi lungo i fianchi, che è ancora in corso, complica notevolmente la presenza del nemico a Bakhmut”.

Zelensky ha sottolineato l’importanza di difendere Bakhmut affermando che la sua caduta potrebbe consentire alla Russia di raccogliere il sostegno internazionale per un accordo che potrebbe richiedere a Kiev di scendere a compromessi inaccettabili.

Gli analisti hanno detto che la caduta di Bakhmut sarebbe un duro colpo per l’Ucraina e darebbe alcuni vantaggi tattici alla Russia, ma non si rivelerebbe decisiva per l’esito della guerra. Bakhmut, situata a circa 55 chilometri (34 miglia) a nord della capitale regionale russa di Donetsk, aveva una popolazione prebellica di 80.000 abitanti ed era un importante centro industriale, circondato da miniere di sale e gesso. La città, chiamata Artyomovsk in onore di un rivoluzionario bolscevico quando l’Ucraina faceva parte dell’Unione Sovietica, era nota anche per la produzione di spumante nelle grotte sotterranee. I suoi ampi viali alberati, i parchi lussureggianti e il maestoso centro cittadino con imponenti palazzi della fine del XIX secolo – tutti ora ridotti a una terra desolata fumante – ne fecero una popolare destinazione turistica.