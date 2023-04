Ucraina. Zelensky: “i terroristi russi hanno preso di mira i civili con droni e missili. Non dimenticheremo alcun crimine”

- Advertisement -

AgenPress – “Questo terrore russo deve affrontare una risposta equa da parte dell’Ucraina e del mondo. E lo farà. Ogni attacco del genere, ogni atto malvagio contro il nostro Paese e il nostro popolo avvicina lo stato terrorista al fallimento e alla punizione, non viceversa, come pensano. Non dimenticheremo alcun crimine, non permetteremo a nessun invasore di sottrarsi alla responsabilità”.

Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli attacchi che questa notte hanno colpito le città ucraine, provocando almeno sei morti.

“Ieri notte il nemico ha nuovamente attaccato l’Ucraina con missili e droni”, ha scritto Zelensky, condividendo alcune immagini della distruzione e gli incendi provocati dagli attacchi.

“I terroristi hanno preso di mira civili e obiettivi. Un attacco missilistico su Uman ha danneggiato circa 10 condomini. L’intero blocco di uno di loro è stato distrutto. Le persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Sfortunatamente, ci sono vittime, incluso un bambino. A Dnipro, i bombardamenti terroristici hanno causato la morte di un bambino. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari a causa del terrore russo. Sono grato alle nostre forze aeree, ai nostri cannonieri antiaerei, a tutti coloro che aiutano a superare le conseguenze degli attacchi nemici, a tutti coloro che proteggono il nostro popolo”.

“Le macerie vengono ancora rimosse. Ci sono già 13 morti. Due di loro sono bambini che non possono essere identificati. Il destino dei loro genitori è sconosciuto… I soccorritori lavoreranno finché non si assicureranno che nessun altro sia rimasto sotto le macerie. Possiamo sconfiggere il terrore russo solo insieme: con armi per l’Ucraina, con le sanzioni più dure contro lo Stato terrorista e con sentenze giuste per gli assassini”.