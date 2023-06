Ucraina. Zelensky firma una legge per proclamare l’8 maggio il Giorno della vittoria sul nazismo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato la legge “Nel giorno del ricordo e della vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale 1939-1945”, che sarà celebrata in Ucraina l’8 maggio.

La nota esplicativa afferma che l’Ucraina, in quanto stato europeo civile, pacifico e democratico, onora la memoria dell’impresa di tutti coloro che hanno combattuto contro il nazismo, nonché di tutte le vittime che sono state colpite dalla guerra: civili, vittime dell’occupazione e ostilità, Ostarbeiters, lavoratori clandestini, figli della guerra e altri.

“L’8 maggio, l’Ucraina e il mondo libero ricordano sei anni terribili nella storia dell’umanità. Dal 1939 al 1945… Anni che hanno causato la morte di milioni di persone, tra cui 8 milioni di ucraini. Anni di occupazione e atrocità , battaglie sanguinose, bombardamenti, blocchi ed esecuzioni di massa, l’Olocausto… Tutto il male che il nazismo ha portato nel mondo, ha portato nella nostra terra.

Popoli diversi si sono opposti al male in unità, in alleanza come parte della coalizione anti-Hitler. I popoli dell’Europa e dell’America… Asia, Australia, Africa – ognuno ha la propria storia di combattimenti in quella guerra, ma una storia comune di vittoria”.

È un obbligo per i cittadini ucraini ricordare, a costo di enormi perdite, la vittoria sul nazismo.

Negli stati europei, questa vittoria viene celebrata ogni anno l’8 maggio, il giorno della resa della Germania nazista, in onore della memoria di coloro che morirono nella seconda guerra mondiale.

“Questa è pura storia, senza mescolanze ideologiche. E questa è la storia del nostro popolo, dei nostri alleati, dell’intero mondo libero. Oggi lo restituiamo al nostro Stato”, ha sottolineato il presidente presentando il documento al parlamento .

Zelenskyi ha osservato che la grandezza della vittoria sul nazismo è ricordata dalla maggior parte dei popoli del mondo l’8 maggio. Fu l’8 maggio 1945 che entrò in vigore l’atto di resa incondizionata alla Wehrmacht. Ed è l’8 maggio che il mondo onora la memoria di tutti coloro le cui vite sono state tolte da quella guerra.

Zelenskyi ha affermato che gli ucraini non dimenticheranno mai il contributo del loro popolo alla vittoria sul nazismo e non permetteranno a nessuno di “cancellare il ruolo degli ucraini in questa vittoria, il nostro popolo, la generazione di cui conserviamo la memoria in quasi tutte le famiglie”.

“Non permetteremo che si appropri della vittoria congiunta dei popoli della coalizione anti-Hitler e non permetteremo bugie come se la vittoria potesse aver luogo senza la partecipazione di alcun paese o popolo”, ha detto il presidente.

“Abbiamo distrutto il male insieme! Proprio come ora ci opponiamo insieme a un male simile. Ricordando l’eroismo di milioni di ucraini in quella guerra contro il nazismo, vediamo lo stesso eroismo nelle azioni dei nostri soldati ora – i discendenti di coloro che vinsero – la resa del nazismo quel giorno, l’8 maggio 1945. E siamo orgogliosi dell’eroismo del popolo ucraino! Allora come adesso”, ha sottolineato Zelensky.

“Ora, proprio come 80 anni fa, l’Ucraina sta combattendo contro il male totale. Ora, proprio come 80 anni fa, l’Ucraina sta combattendo per il futuro, sia il proprio che l’intera Europa, l’intero mondo libero. Ora, proprio come 80 anni fa, contiamo sulla forza congiunta dei popoli liberi e sappiamo che insieme a loro faremo sempre parte di un’Europa libera che non si sottometterà al male.

E insieme a tutta l’Europa libera, celebreremo la Festa dell’Europa il 9 maggio in Ucraina. Un’Europa unita, al centro della quale dovrebbe esserci e ci sarà la pace. La nostra Europa, di cui l’Ucraina è sempre stata, fa e farà parte.

Oggi ho firmato il relativo decreto e ogni anno da domani, 9 maggio, ricorderemo la nostra unità storica, l’unità di tutti gli europei che hanno distrutto il nazismo e sconfiggeranno il razzismo”.