Ucraina. Zelensky: “credo nella nostra vittoria, la controffensiva sta accelerando”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la controffensiva in corso dell’esercito ucraino dovrebbe “guadagnare ritmo” dopo un inizio lento.

Parlando al forum sulla sicurezza di Aspen, Zelensky ha attribuito la lentezza dei progressi all’operazione iniziata più tardi del previsto, nonché alla mancanza di munizioni.

“Avevamo in programma di avviarlo in primavera, ma non l’abbiamo fatto perché, francamente, non avevamo abbastanza munizioni e armamenti e non abbastanza brigate adeguatamente addestrate, voglio dire, adeguatamente addestrate in queste armi”, ha detto Zelensky.

“Perché abbiamo iniziato un po’ tardi, si può dire, ed è la verità, condivisa da tutti gli esperti, che a condizione che la Russia fosse il momento di minare tutta la nostra terra e costruire diverse linee di difesa”.

“Sicuramente hanno avuto un po’ più di tempo del necessario perché hanno costruito tutte quelle linee. E davvero, avevano molte mine sui nostri campi a causa di quel ritmo più lento delle nostre azioni di controffensiva”, ha spiegato Zelensky.

Il presidente ucraino ha affermato che, nonostante le difficoltà, i suoi connazionali stanno facendo progressi.

“Non volevamo perdere la nostra gente, il nostro personale e i nostri militari, non volevamo perdere l’equipaggiamento e per questo motivo sono stati molto attenti alle azioni offensive. Direi che ci stiamo avvicinando a un momento in cui le azioni rilevanti possono prendere ritmo perché stiamo già attraversando alcuni siti minerari e stiamo sminando queste aree”.