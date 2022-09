Ucraina. Zelensky chiede maggiore sostegno militare. Nessun dialogo con Putin in caso di annessione

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha sollecitato ulteriore sostegno militare e finanziario per difendere l’Ucraina “in modo che l’aggressore perderebbe” e “garanzie chiare e legalmente vincolanti di sicurezza collettiva” per il suo paese in risposta alle richieste della Russia ultima presa per il territorio ucraino.

I referendum, denunciati da Kiev e dai suoi alleati occidentali come truccati, si sono svolti nelle regioni di Luhansk e Kherson controllate dai russi e nelle aree occupate delle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Sono ampiamente visti come un pretesto per annunciare che la Russia sta annettendo i territori, proprio come ha annesso la Crimea nel 2014.

L’Ucraina ha convocato la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza per rispondere ai referendum e agli annunci di annessione previsti dalla Russia.

“Qualsiasi annessione nel mondo moderno è un crimine, un crimine contro tutti gli stati che considerano l’inviolabilità del confine vitale per se stessi”, ha detto Zelenskyy.

Ha accusato la Russia di distruggere “il corpo principale del diritto internazionale” e di aver risposto “a qualsiasi proposta di colloqui con una nuova brutalità sul campo di battaglia, con crisi e minacce ancora maggiori per l’Ucraina e il mondo”.

“Il riconoscimento da parte della Russia di questi falsi referendum come normali, l’attuazione del cosiddetto scenario della Crimea e un altro tentativo di annettere il territorio ucraino, significherà che non c’è nulla di cui parlare con questo presidente della Russia”, ha detto Zelensky. “L’annessione è il tipo di mossa che lo pone da solo contro l’intera umanità”.

Molti membri del Consiglio di sicurezza hanno denunciato i referendum e hanno sottolineato che qualsiasi annessione di territorio non sarebbe mai stata riconosciuta.

Il capo politico delle Nazioni Unite Rosemary DiCarlo ha affermato che le votazioni sui referendum si sono svolte nei seggi elettorali e che “anche le autorità di fatto accompagnate da soldati sono andate porta a porta con le urne”.

“Non possono essere definiti un’espressione genuina della volontà popolare”, ha detto al consiglio. “Le azioni unilaterali volte a fornire una patina di legittimità al tentativo di acquisizione con la forza da parte di uno stato del territorio di un altro stato, pur pretendendo di rappresentare la volontà del popolo, non possono essere considerate legali ai sensi del diritto internazionale”.