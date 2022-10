Ucraina. Zelensky accusa Putin di preparare la società russa ad un possibile uso di armi nucleari

Le annessioni, ampiamente respinte come illegali, hanno sollevato timori di una possibile escalation nella guerra dei sette mesi. Il presidente Putin e altri alti funzionari russi hanno suggerito che le armi nucleari – possibilmente armi tattiche più piccole – potrebbero essere utilizzate per difendere quelle aree, anche se funzionari occidentali affermano che non ci sono prove che Mosca sia disposta a farlo.

“Dobbiamo rafforzare la nostra cooperazione per aiutarci reciprocamente e fornire a tutti gli europei adeguate garanzie energetiche. La Russia non deve riuscire nel suo intento di costringere gli europei alla povertà energetica o addirittura alla totale mancanza di energia. La sfida principale è in Ucraina”, ha aggiunto.

Tutti noi siamo sull’orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe. La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell’Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l’invasione della Russia, quest’ultima non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d’Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavia”.