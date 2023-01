Ucraina. Yurii Ihnat (Aeronautica), non possiamo difenderci dai missili balistici iraniani forniti alla Russia

- Advertisement -

AgenPress – Se la Russia dovesse ottenere missili balistici iraniani da utilizzare nella sua guerra in Ucraina, l’aeronautica ucraina ha avvertito che non ha i mezzi per difendersi da essi.

“La Russia è ancora disposta a ricevere UAV (veicoli aerei senza pilota) e missili Fateh e Zolfaghar dall’Iran. Quelli sono missili balistici. Non abbiamo i mezzi per sconfiggerli”, ha detto lunedì alla televisione ucraina Yurii Ihnat, portavoce del comando dell’aeronautica.

A novembre, l’Iran si stava preparando a inviare alla Russia circa 1.000 armi in più, inclusi missili balistici a corto raggio superficie-superficie e altri droni d’attacco, da utilizzare nella sua guerra contro l’Ucraina, funzionari di un paese occidentale che monitora da vicino le armi dell’Iran.

Reuters, a ottobre, ha citato due funzionari iraniani e due diplomatici iraniani nel riferire che Teheran aveva promesso di fornire alla Russia quelle armi. “I russi avevano chiesto più droni e quei missili balistici iraniani con maggiore precisione, in particolare la famiglia di missili Fateh e Zolfaghar”, ha detto a Reuters uno dei diplomatici iraniani, che è stato informato del viaggio.

Il governo iraniano ha riconosciuto a novembre di aver inviato un numero limitato di droni alla Russia nei mesi precedenti l’inizio della sua invasione dell’Ucraina, ma ha negato di aver fornito attrezzature militari da utilizzare nella guerra in Ucraina.

“La Russia ha missili di tipo Kinzhal che colpiscono la traiettoria balistica”, ha detto lunedì Ihnat. “Hanno missili Kh-22 che colpiscono in traiettoria balistica, e hanno razzi S-300 e S-400 che colpiscono in traiettoria balistica. Queste sono le sfide e le minacce che stiamo affrontando in questo momento”.

Ihnat ha affermato che per “sconfiggere le minacce balistiche”, l’Ucraina aveva bisogno di sistemi di difesa aerea come il Patriot PAC-3 americano di ultima generazione e il SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre) di fabbricazione francese.

Gli Stati Uniti non hanno annunciato dettagli sul sistema di difesa aerea Patriot che intendono fornire all’Ucraina. I soldati ucraini sono stati programmati all’inizio di questo mese per iniziare l’addestramento sul sistema missilistico Patriot.