Ucraina. Visita a sorpresa del presidente sudcoreano. Sul tavolo la pace, bambini deportati, sicurezza alimentare ed energetica

AgenPress – “Oggi, il presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol e la First Lady Kim Keon Hee sono in Ucraina. Durante questa visita, la prima nella storia delle nostre relazioni, stiamo discutendo di tutto ciò che è importante per la vita normale e sicura delle persone, per l’ordine internazionale basato sulle regole”, ha scritto Zelensky in un post su Telegram in merito alla visita a sorpresa del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol.

Yoon ha visitato Bucha e Irpin, vicino Kiev, e ha tenuto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La visita del leader sudcoreano arriva al termine di un viaggio di due tappe che lo ha portato prima in Lituania per il vertice Nato di Vilnius e poi in Polonia per una visita ufficiale. Alleata degli Stati Uniti e crescente esportatrice di armi, la Corea del Sud ha dovuto affrontare nuove pressioni per fornire armi all’Ucraina, a cui l’amministrazione di Yoon ha resistito a favore di aiuti umanitari e finanziari.

Le parti hanno discusso del ritorno degli adulti e dei bambini deportati, dell’attuazione della formula di pace e della preparazione del Global Peace Summit, della sicurezza alimentare ed energetica e della cooperazione economica.

“Con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e la First Lady Kim Keon Hee abbiamo reso omaggio ai soldati ucraini caduti nella guerra della Russia contro l’Ucraina. L’Ucraina e la Corea del Sud sono unite nel nostro obiettivo di ripristinare la giustizia e proteggere le democrazie dalla tirannia russa”, ha scritto su Twitter il primo viceministro degli affari esteri dell’Ucraina Emine Dzhaparova .

La coppia presidenziale della Corea del Sud ha preso parte alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori al Muro della memoria dei caduti per l’Ucraina vicino a piazza Mykhalivska a Kiev.