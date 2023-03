Ucraina. Vicepremier Vereshchuk chiede le liste di tutti gli orfani e bambini deportati in Russia

- Advertisement -

AgenPress – “Mi appello pubblicamente al Commissario russo per i diritti umani Tatyana Moskalkova e al Commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova. Propongo di trasferire immediatamente alla parte ucraina gli elenchi di tutti gli orfani e i bambini privati della custodia genitoriale che il 24 febbraio 2022 erano cittadini ucraini, fino all’età di 18 anni inclusi; si trovano ora nel territorio temporaneamente occupato territori dell’Ucraina; sono stati temporaneamente portati via dal territorio occupato dell’Ucraina al territorio russo”. Lo scrive sul suo profilo Facebook la vicepremier ucraina e ministra per il reinserimento dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, fornendo anche l’indirizzo mail ufficiale del governo al quale inviare le liste.