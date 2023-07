Ucraina. Vice ministro Difesa ammette l’attacco al ponte di Crimea per interrompere la logistica russa

- Advertisement -

AgenPress – Il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar ha fatto quella che sembra essere l’ammissione più chiara che le forze ucraine sono state responsabili di un attacco lo scorso ottobre al ponte che collega la Russia e la Crimea occupata dai russi.

Elencando 12 successi ucraini dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia 500 giorni fa, Maliar ha scritto su Telegram:

“273 giorni fa, [abbiamo] lanciato il primo attacco al ponte di Crimea per interrompere la logistica russa”.

Il messaggio di Telegram cita anche l’affondamento dell’incrociatore Moskva (451 giorni fa) e la liberazione di Snake Island (373 giorni fa).

L’attacco al ponte di Kerch, che ha interrotto i principali collegamenti di trasporto tra la Russia continentale e l’annessa penisola di Crimea, non solo ha inferto un duro colpo allo sforzo militare della Russia in Ucraina, ma ha anche rappresentato un colpo psicologico per Mosca e una grande vittoria propagandistica per Kiev.

I funzionari ucraini hanno celebrato l’esplosione in quel momento, ma non hanno fatto una chiara rivendicazione di responsabilità.

Ha avuto luogo il giorno dopo che il leader russo Vladimir Putin ha compiuto 70 anni e il segretario ucraino del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Oleksiy Danilov ha pubblicato un video del ponte in fiamme insieme a un video di Marilyn Monroe che canta “Buon compleanno, signor presidente”.

Tra le altre risposte, la Marina delle forze armate dell’Ucraina ha pubblicato su Facebook “Difesa aerea della Federazione Russa, stai dormendo?” a fianco un video che mostra un tratto di strada del ponte completamente distrutto.