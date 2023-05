Ucraina. Via libera del Consiglio Ue all’acquisto di munizioni di artiglieria per 1 miliardo di euro

- Advertisement -

AgenPress – Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di stanziare un miliardo di euro dal Fondo europeo per la pace come parte della sua iniziativa per fornire all’Ucraina munizioni di artiglieria.

Lo afferma il messaggio del Consiglio dell’Ue, che cita la ” verità europea “. Nell’ambito dell’assistenza, l’UE finanzierà la fornitura di proiettili di artiglieria da 155 mm e, se necessario, missili alle forze armate ucraine, che saranno acquistati congiuntamente dagli Stati membri dell’UE dall’industria europea della difesa.

I fondi, come concordato questa settimana dai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’UE, saranno inviati ai produttori nell’UE e in Norvegia, mentre i componenti per la produzione potranno essere acquistati al di fuori di questi paesi.

Questa formula di compromesso ha lo scopo di risolvere una controversia tra singoli membri dell’UE che non sono riusciti a mettersi d’accordo sulla conclusione di contratti per l’acquisto di munizioni con Stati terzi.

Un miliardo di euro viene stanziato in aggiunta allo stesso importo destinato a compensare gli aiuti militari dell’Ucraina agli Stati membri dell’UE. Il Consiglio dell’Unione Europea lo ha approvato a metà aprile .

“Insieme alla precedente decisione sulla rapida fornitura di munizioni dalle scorte esistenti, stiamo destinando a questo scopo due miliardi di euro, che aumentano il sostegno militare totale dell’Ucraina da parte dell’UE a 5,6 miliardi di euro”, ha commentato l’alto diplomatico dell’UE Josep Borrell.