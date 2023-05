Ucraina. Ursula von der Leyen a Kiev visita il muro dei caduti. Qui ogni giorno vengono difesi i valori

- Advertisement -

AgenPress – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per celebrare la Giornata dell’Europa.

“È bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori che ci stanno a cuore vengono difesi ogni giorno, quindi è un luogo così adatto per celebrare la Giornata dell’Europa”, ha scritto Von der Leyen su Twitter.

“Accolgo con favore la decisione del presidente @ZelenskyyUa di celebrare il 9 maggio la Festa dell’Europa anche qui in Ucraina”.

Lunedì il presidente ucraino ha proposto di spostare le celebrazioni della Giornata della vittoria della seconda guerra mondiale un giorno prima all’8 maggio in un disegno di legge presentato ai legislatori di Kiev. Il 9 maggio d’ora in poi sarà celebrato come Festa dell’Europa in Ucraina, ha aggiunto.

Come la Russia, l’Ucraina commemora tradizionalmente la vittoria sui nazisti il ​​9 maggio, ma quella data è diventata sempre più associata a una parata a Mosca, utilizzata dal Cremlino per mostrare la sua potenza militare.

“Stiamo continuando ad aumentare la pressione sulla Russia. È uno dei punti su cui informerò il presidente Zelensky. L’attenzione è ora rivolta alla rigorosa attuazione delle sanzioni e all’adozione di misure contro l’elusione”, ha detto al suo arrivo a Kiev, ad uno dei cronisti del pool della European Newsroom.

“Siamo determinati a chiudere le scappatoie esistenti. Nessuno ne dubiti. La mia presenza a Kiev il 9 maggio è simbolica, ma è anche il segno di un dato cruciale e molto concreta: l’Ue lavora fianco a fianco con l’Ucraina su molte questioni”.

Ursula von der Leyen ha visitato il muro della memoria dei caduti per l’Ucraina di fronte al monastero di San Michele a Kiev. La leader europea si è raccolta per un momento di fronte al muro, per poi spostarsi nella piazza dove le sono stati mostrati i resti dei carri armati e mezzi russi esposti sul posto.