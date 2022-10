Ucraina, Unicef: consegnate 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite

AgenPress. L’UNICEF ha consegnato all’Ucraina 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite (TD) per proteggere i bambini con più di sei anni e gli adulti. Il vaccino viene fornito gratuitamente come aiuto umanitario e sarà distribuito in tutta l’Ucraina. L’approvvigionamento è stato possibile grazie al sostegno finanziario del Governo italiano.

Secondo il calendario nazionale ucraino delle vaccinazioni, i bambini vengono vaccinati contro la difterite e il tetano a due, quattro, sei e 18 mesi e rivaccinati all’età di 6 e 16 anni.

Nel settembre 2022 l’UNICEF ha fornito all’Ucraina 70.000 dosi di vaccino TD contro difterite e tetano per proteggere i bambini a partire dai sei anni di età. Anche questa consegna è stata fornita come aiuto umanitario.

Attualmente, l’Ucraina riceve i vaccini forniti dall’UNICEF con i fondi dei donatori dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) e dei governi di Giappone e Italia. Questi vaccini proteggono da poliomielite, difterite e tetano, morbillo, rosolia, parotite e rabbia. In totale, oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino sono state consegnate al Paese come aiuto umanitario.

Alla fine di agosto, l’UNICEF ha anche iniziato a consegnare furgoni refrigerati per il trasporto dei vaccini in tutte le regioni dell’Ucraina. I primi 14 veicoli su 30 sono stati consegnati ai Centri regionali per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) del Ministero della Salute ucraino.

L’UNICEF, insieme ai partner, continua a sostenere l’Ucraina nel rispondere alla situazione di emergenza umanitaria creata dalla guerra, anche fornendo medicinali e attrezzature mediche, rafforzando le capacità degli operatori sanitari, riparando i rifugi antiatomici negli ospedali ucraini, fornendo assistenza alle famiglie con bambini e conducendo attività formative per i bambini, i loro genitori, gli operatori sociali e gli insegnanti.

Difterite – La tossina difterica colpisce il cuore, il sistema nervoso e i reni, causando la morte di 1 paziente su 5. L’infezione può anche produrre una membrana nella gola che può ostruire la respirazione.

Tetano – Le persone di qualsiasi età possono essere infettate dal tetano attraverso tagli o ferite, se la sporcizia contenente spore del tetano penetra in una ferita. Il tetano colpisce il sistema nervoso e provoca convulsioni. La mortalità può raggiungere il 70%. L’unica prevenzione contro il tetano è la vaccinazione.