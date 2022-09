Ucraina: uccisi 5.996 civili, inclusi 382 bambini

AgenPress. Matilda Bogner, capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, ha presentato un nuovo rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani sull’Ucraina.

“Abbiamo documentato che 5.996 persone sono state uccise e 8.848 ferite. Quelle uccise includevano 382 bambini. Queste cifre rappresentano incidenti individuali verificati e le cifre effettive sono considerevolmente più alte”, – ha affermato Matilda Bogner -.

Bogner ha osservato che gli attacchi non solo mettono in pericolo la vita dei civili, ma li hanno anche lasciati vivere in condizioni degradanti minando i loro diritti alla salute, all’istruzione, all’alloggio, al cibo e all’acqua.

“I bombardamenti hanno anche avuto un impatto negativo sulla libertà di religione o di credo, con molti edifici di culto distrutti e danneggiati. Ad oggi, abbiamo registrato danni o distruzioni a 252 strutture mediche e 415 strutture educative in tutto il paese, ma i numeri effettivi sono più alti “.