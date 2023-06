Ucraina. Tra le vittime dei missili russi a Kramatorsk anche due gemelle di 14 anni

- Advertisement -

AgenPress – Le sorelle gemelle adolescenti sono state tra le vittime di un attacco missilistico russo nella città orientale di Kramatorsk.

Yulia e Anna Aksenchenko, che avevano 14 anni, si erano diplomate all’ottavo anno e avrebbero festeggiato i loro 15 anni a settembre, ha detto il consiglio comunale di Kramatorsk su Telegram mercoledì.

Il bilancio delle vittime è salito a 11, ha scritto su Telegram il ministero degli Interni ucraino.

Il servizio di sicurezza ucraino ha dichiarato di aver arrestato un uomo che avrebbe esplorato una pizzeria Kramatorsk nel centro della città e inviato un video del sito alle forze armate russe prima dell’attacco di martedì.

Il capo dell’amministrazione militare della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha affermato che la Russia ha effettuato l’attacco utilizzando missili Iskander.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che l’obiettivo colpito dall’attacco era in realtà un posto di comando temporaneo dell’unità dell’esercito ucraino.

“Nella città di Kramatorsk della Repubblica popolare di Donetsk, è stato colpito il punto di dispiegamento temporaneo dei comandanti della 56a brigata di fanteria motorizzata delle forze armate dell’Ucraina”, secondo la dichiarazione del ministero della difesa quotidiano russo.

Il Dipartimento di Stato ha affermato che gli Stati Uniti “condannano inequivocabilmente” l’attacco missilistico russo sulla città ucraina di Kramatorsk martedì.

“Gli Stati Uniti condannano inequivocabilmente l’attacco ai civili e offrono le nostre sincere condoglianze a coloro che sono stati persi in questo ultimo attacco nel centro della città. Siamo sconvolti da questo, ma sfortunatamente non sorpresi dalla condotta della Russia. Questo è un altro esempio della continua escalation della Russia e l’assoluta brutalità della sua guerra di aggressione in Ucraina”, secondo il vice portavoce principale Vedant Patel.

“Mentre altri sono concentrati sul perseguire un modo per porre fine a questa guerra, la Russia sta nuovamente intraprendendo attacchi, inviando droni e missili nelle aree residenziali di un paese vicino”, ha detto Patel.