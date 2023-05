Ucraina. Sondaggio, maggior parte ucraini valuta negativamente ed è offeso da posizione di Papa Francesco

- Advertisement -

AgenPress – Un sondaggio del Centro Razumkov pubblicato dal media ZN.UA il 13 maggio ha mostrato che solo il 9,2% degli ucraini sostiene l’iniziativa per portare Ucraina e Russia alla pace “ad ogni costo”.

In generale, circa il 34% degli ucraini valuta negativamente la posizione del Papa riguardo alla guerra russo-ucraina: il 23,8% è offeso dal fatto che papa Francesco equipara russi e ucraini, considerandoli ugualmente “vittime della guerra”, e un altro 10,3% ritiene che il pontefice “lavora nell’interesse del Cremlino”.

La volontà del papa di porre fine alla guerra ad ogni costo è sostenuta dal 9,1% degli intervistati.

Il Papa ha affermato il 30 aprile che il Vaticano è coinvolto in una missione di pacificazione non pubblica per cercare di porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina, senza fornire alcun dettaglio.

“Sono disposto a fare tutto ciò che deve essere fatto. Adesso c’è una missione in corso, ma non è ancora pubblica”, aveva detto il Papa ai giornalisti.

Il sondaggio ha mostrato che la maggior parte degli ucraini o non è d’accordo con la posizione del Papa sulla guerra, o la trova irrilevante, o non la conosce.

Il sondaggio è uscito proprio oggi che il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma per incontrare non solo Mattarella e Meloni, ma anche lo stesso Papa Francesco.

Un terzo degli ucraini intervistati, il 36,2 per cento, “non sa nulla” della posizione di papa Francesco sulla guerra in Ucraina.

Quasi il 24% degli ucraini intervistati è “offeso” dal fatto che il Papa “creda che i russi siano le stesse vittime della guerra degli ucraini”, mentre il 14,1% non considera “significative” le osservazioni di Papa Francesco sull’Ucraina.

Ogni ucraino che ha risposto al sondaggio ha affermato che “il Papa lavora nell’interesse del Cremlino”.

Solo il tre per cento degli intervistati ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti del Papa.

Lo studio è stato condotto dal 28 aprile al 3 maggio 2023. L’indagine faccia a faccia è stata condotta in territori controllati dal governo dell’Ucraina e dove non ci sono ostilità. Durante lo studio, sono stati intervistati 2020 intervistati di età pari o superiore a 18 anni. L’errore di campionamento teorico non supera il 2,3%.