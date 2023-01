Ucraina. Sondaggio, il 75% dei cittadini orgoglioso del Paese e fiducioso nel futuro

AgenPress – La guerra scatenata dalla Russia ha contribuito alla formazione di un atteggiamento positivo degli ucraini nei confronti del loro paese e del suo futuro.

Lo dimostrano i risultati del 19° sondaggio nazionale, presentato da Oleksiy Antypovych, direttore del Rating Sociological Group, all’evento “Editorial Board 2.0” organizzato dal Media Center Ukraine e Unit.city il 26 gennaio, ha riferito un corrispondente di Ukrinform .

“Cosa pensa attualmente un ucraino dell’Ucraina? Il 75% [degli ucraini] si sente orgoglioso. Attiro la vostra attenzione sul fatto che solo un terzo si sentiva orgoglioso un anno fa. Nel 2021, la prima risposta quando si pensava all’Ucraina è stata “tristezza”.

“Attualmente non esiste una cosa del genere. In altre parole, la guerra ha portato la società nemmeno da uno stato passivo, ma da uno stato depresso nel suo atteggiamento nei confronti del suo stato”.

Ha sottolineato che sempre più ucraini non si vergognano più quando pensano all’Ucraina: “Solo un anno fa, una persona su cinque diceva di vergognarsi dello Stato, e oggi è solo il 2%”. Allo stesso tempo, il sondaggio non ha rivelato affatto persone indifferenti allo Stato, anche se nel 2021 c’erano il 5% di queste persone.

“Gli ucraini hanno aspettative molto alte per il futuro. Dove vedono l’Ucraina tra 10 anni? Due terzi dicono di vedere l’Ucraina al vertice. Ma se le autorità non ci portano lì, o se noi come società non ci arriviamo , poi ci aspettano di nuovo nuove delusioni e depressioni”, ha avvertito l’esperto.

I cittadini ucraini di età pari o superiore a 18 anni provenienti da tutte le regioni, ad eccezione dei territori temporaneamente occupati di Crimea e Donbass, nonché dei territori in cui non esisteva la comunicazione mobile ucraina, hanno preso parte al 19° sondaggio nazionale tenutosi dal 20 al 21 novembre 2022.