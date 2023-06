Ucraina. Si abbassano le acque a Kherson. Invito ai cittadini a lasciare le abitazioni. Evacuati anche gli animali

- Advertisement -

AgenPress – Il livello dell’acqua nell’area allagata della regione di Kherson è sceso durante la notte, secondo un comandante ucraino locale.

“In media, il livello dell’acqua sulla riva occidentale [del fiume Dnipro] è di 5,38 metri (17,7 piedi), e nella città di Kherson è di 5,35 metri. Possiamo già vedere che l’acqua è scesa di 20 centimetri (7,8 pollici) durante la notte”, ha dichiarato venerdì su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare della regione di Kherson.

Prokudin ha ribadito la richiesta ai residenti colpiti di fuggire per mettersi in salvo.

“Se sei nella zona dell’alluvione, vattene immediatamente. Aspettare non c’è un’opzione, non metterti in pericolo. Dopo l’evacuazione, ti verrà fornito tutto ciò di cui hai bisogno. L’unica cosa che ci manca è il tempo. 24 ore al giorno non bastano per risolvere tutti i problemi”.

Ha aggiunto che il suo team ha ricevuto più di 400 chiamate senza risposta in nove ore, ma ha promesso di richiamare tutti.

“Non abbiamo dubbi che la regione di Kherson sopravviverà. Persone indistruttibili vivono qui”.

3.624 case in 32 insediamenti della regione di Kherson sono state allagate

2.352 persone sono state evacuate

550 animali sono stati evacuati