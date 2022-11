Ucraina. Satellite Maxar mostra danni a ponti sul fiume Dnipro. Danneggiata anche la diga Nova Kakhovka

AgenPress – Diversi ponti che collegano le sponde orientali e occidentali del fiume Dnipro dell’Ucraina sono stati gravemente danneggiati in seguito alla ritirata della Russia dalla sponda occidentale del fiume Dnipro, incluso da Kherson, l’11 novembre.

Diverse sezioni del ponte Antonovskiy che attraversa il fiume Dnipro vicino a Kherson sono state gravemente danneggiate, con alcune campate che sono cadute nell’acqua sottostante, secondo le nuove immagini satellitari pubblicate dalla società di immagini satellitari degli Stati Uniti Maxar.

La società ha anche pubblicato immagini che mostrano danni significativi alla diga di Nova Kakhovka vicino a Kherson, con sezioni della diga distrutte.

Anche il ponte Darivka sul fiume Inhulets è stato danneggiato.

Le immagini sono in linea con le dichiarazioni rilasciate da fonti sia ucraine che russe secondo cui le truppe russe hanno distrutto il ponte Antonivksy e il ponte ferroviario sul fiume Dnipro, il ponte della diga di Nova Kakhovka, nonché il ponte Darivka sul fiume Inhulets per cercare di bloccare un L’avanzata ucraina nell’Oblast di Kherson occupata dai russi, ha affermato nel suo ultimo aggiornamento il think tank Institute for the Study of War con sede a DC .

Le truppe ucraine l’11 novembre sono entrate a Kherson, l’unica capitale regionale ad essere stata catturata dalla Russia dall’inizio della sua invasione su vasta scala il 24 febbraio.