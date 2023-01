Ucraina. Sale a 40 il bilancio delle vittime nell’attacco missilistico russo contro un condominio a Dnipro

- Advertisement -

AgenPress – L’attacco russo contro un edificio residenziale nella città ucraina di Dnipro ha ucciso 40 persone, secondo un bilancio aggiornato delle vittime dei servizi di emergenza ucraini.

In un aggiornamento di Telegram lunedì l’agenzia dei servizi di emergenza ha affermato che 40 persone, tra cui tre bambini, sono morte.

Inoltre, 39 persone sono state soccorse, 75 sono rimaste ferite e 46 risultano ancora disperse.

L’edificio è stato colpito sabato e nell’attacco è stato utilizzato un missile russo Kh-22, ha detto domenica il comando dell’aeronautica delle forze armate ucraine.

Originariamente progettato come missile anti-nave, il Kh-22 è un’arma più vecchia e meno precisa della maggior parte dei missili moderni.

Il servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha dichiarato lunedì di aver esaminato il relitto del missile ed è stato identificato come un missile da crociera.

La SBU ha anche nominato sei membri dell’esercito russo che ha affermato essere coinvolti nell’attacco, secondo ciò che l’agenzia ha descritto come risultati di “indagini preliminari”.

“A seguito dell’ispezione del luogo della tragedia, il tipo di missile da crociera russo Kh-22, che il nemico ha colpito l’edificio residenziale, è stato preliminarmente confermato”, ha detto lunedì la SBU in una nota.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato lunedì che un missile di difesa aerea ucraino aveva colpito il condominio, senza presentare prove.

“Ogni crimine di guerra russo ha un autore specifico”, ha detto in una dichiarazione il capo della SBU Vasyl Maliuk. “Il servizio di sicurezza li identificherà e li pubblicherà tutti per nome, in modo che nessun assassino sfugga alla punizione”.