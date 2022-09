Ucraina. Razzi russi colpiscono un convoglio umanitario a Zaporizhzhia. 23 morti, decine di feriti

AgenPress – Un attacco russo alla città ucraina di Zaporizhzhia ha ucciso almeno 23 persone e ne ha ferite a decine, poche ore prima che Mosca pianificasse di annettere più Ucraina in un’escalation della guerra di sette mesi.

Il governatore regionale di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh ha fatto l’annuncio in una dichiarazione online venerdì. Ha detto che ci sono stati almeno 28 feriti quando le forze russe hanno preso di mira un convoglio umanitario diretto al territorio occupato dalla Russia.

Ha pubblicato immagini di veicoli bruciati e corpi che giacciono sulla strada. La Russia non ha riconosciuto immediatamente l’attacco che avviene mentre Mosca si prepara ad annettere quattro regioni dopo un voto referendario sotto la minaccia delle armi, criticato a livello internazionale come parte della sua invasione dell’Ucraina. Quelle regioni includono aree vicino a Zaporizhzhia, ma non la città stessa, che rimane in mano ucraina.

Starukh ha detto che quelli del convoglio avevano in programma di viaggiare nel territorio occupato dalla Russia per prendere i loro parenti e poi portarli in salvo.

“Il nemico ha lanciato un attacco missilistico alla periferia del centro regionale”, ha detto il capo regionale di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh in un post sui social media.

“La gente faceva la fila per recarsi nel territorio temporaneamente occupato a prendere i propri parenti, a portare via gli aiuti”.

Starukh ha aggiunto che i medici e le squadre di soccorso stavano lavorando sulla scena.

Nel frattempo, il funzionario regionale insediato da Mosca Vladimir Rogov ha accusato i “militanti ucraini” per l’attacco, hanno riferito i media statali russi.

L’annessione – e i previsti concerti e raduni celebrativi a Mosca e nei territori occupati – avverrebbero pochi giorni dopo che gli elettori avrebbero approvato i “referendum” gestiti da Mosca che i funzionari ucraini e occidentali hanno denunciato come illegali, forzati e truccati.