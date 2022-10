Ucraina. Raid ucraino contro deposito di petrolio a Belgorod, vicino al confine con Kharkiv

AgenPress – Un missile dall’Ucraina ha colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Belgorod sabato pomeriggio, provocando un incendio nella struttura, secondo un funzionario locale.

“Sono sulla scena. Il ministero per le situazioni di emergenza sta già combattendo l’incendio. Non vi è alcuna minaccia di propagazione dell’incendio”, ha dichiarato Vyacheslav Gladkov, governatore di Belgorod, in una dichiarazione su Telegram.

Belgorod è vicino al confine con Kharkiv in Ucraina.

I servizi di emergenza hanno affermato che uno dei 10 carri armati nel deposito è stato danneggiato a causa dei bombardamenti, secondo i media statali russi.

La scorsa settimana i servizi segreti russi hanno affermato che le forze ucraine hanno notevolmente aumentato i bombardamenti del territorio russo nelle regioni di Bryansk, Kursk e Belgorod dall’inizio di ottobre.