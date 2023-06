Ucraina. Rabbino capo replica a Putin. “Orgoglioso di Zelensky, non è scappato per difendere il nostro popolo”

- Advertisement -

AgenPress – Il rabbino capo dell’Ucraina Moshe Reuven Asman ha risposto al dittatore del Cremlino Volodymyr Putin, che ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “una vergogna del popolo ebraico” .

Il rabbino capo dell’Ucraina ha reagito a un’altra dichiarazione di propaganda di Putin contro Zelensky. “Posso dire personalmente che sono orgoglioso del presidente Zelensky, che non è scappato e sta facendo di tutto per aiutare il popolo ucraino. E non solo io. Penso che il mondo intero sarà orgoglioso di lui”, ha detto Moshe Reuven Asman.

Il rabbino capo dell’Ucraina ha anche sottolineato che non ci sono neonazisti in Ucraina. “Ci sono persone oneste in Ucraina che difendono la loro patria”.

Ricordiamo che oggi, durante un discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha affermato che fin dall’infanzia ha molti amici ebrei che presumibilmente affermano che “Zelensky non è un ebreo , ma un vergogna del popolo ebraico».

Ha anche affermato di non dare alcuna valutazione ai suoi colleghi, ma si chiede “come sia possibile sostenere le sciocchezze neonaziste”.