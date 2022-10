Ucraina. Putin è all’angolo, non userà le armi nucleari. Scholz-Biden: “è isolato, ritiri truppe dall’Ucraina”

AgenPress – Vladimir Putin è stato messo all’angolo dalle battute d’arresto nel suo sforzo bellico, ma non ci sono segnali imminenti che ricorrerebbe all’uso di armi nucleari.

Lo detto il senatore degli Stati Uniti Chris Murphy in un’intervista alla Cnn. Lo sforzo bellico di Putin sta vacillando. Vladimir Putin viene sempre più messo in un angolo. Questa guerra gli sta andando incredibilmente male, la mobilitazione che ha intrapreso si è ritorta contro”, ha detto Murphy. “Questa mattina, vedi scene di centinaia di truppe russe che si rifiutano essenzialmente di andare in addestramento “.

Putin “è un uomo pericoloso e gli Stati Uniti devono prepararsi affinché Putin utilizzi un’arma nucleare tattica. Sono d’accordo. Non credo che ci sia alcun segno che lo farà imminentemente. Ed è importante per noi inviare segnali su quali sarebbero le conseguenze, se dovesse fare quella scelta”.

Murphy ha detto che la valutazione di Biden era realistica, “per il fatto che avevi a che fare con un essere umano incredibilmente pericoloso in Russia. La guerra sta andando male e non puoi prevedere cosa farà dopo”.

Di isolamento internazionale hanno parlato Joe Biden e Olaf Scholz in una telefonata

“Il rifiuto della Russia di venire incontro alla richiesta internazionale di fermare le azioni di guerra porta il paese in un crescente isolamento internazionale”. A Putin viene rinnovata la richiesta “di fermare la guerra e ritirare completamente le sue truppe dall’area”.

Usa e Germania non ridurranno il sostegno all’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa e per il recupero della sua sovranità e integrità territoriale, si legge nella nota. “I due leader hanno inoltre condannato l’azione di sabotaggio ai gasdotti Nord Stream. Attacchi mirati a infrastrutture non sono accettabili e avrebbero risposte determinate”.