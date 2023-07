Ucraina. Progressi nel sud e nell’est. Esercito nega perdite nella parte nord-orientale del paese

- Advertisement -

AgenPress – Secondo resoconti ucraini ufficiali e non ufficiali e rapporti di blogger militari russi, le forze russe a sud della città orientale di Bakhmut hanno subito pesanti perdite e sembrano essersi ritirate in mezzo a un intenso fuoco di artiglieria da parte ucraina.

L’Ucraina ha cercato di spezzare la resistenza russa lì per diverse settimane. I progressi ucraini vicino ad Andriivka fanno parte di un piano per circondare Bakhmut e cacciare le forze russe , ha detto il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine, Serhii Cherevatyi.

Nel frattempo, l’esercito ucraino ha affermato di aver compiuto lievi progressi sul fronte meridionale, in un’area che ha visto continui combattimenti per quasi due mesi. Valerii Shershen, portavoce delle forze ucraine nel sud, ha detto che le truppe sono avanzate di circa 500 metri in un’area vicino alla città di Staromaiorske, un obiettivo degli ucraini fin dall’inizio della loro controffensiva.

L’esercito ucraino ha negato la perdita di tre insediamenti nella parte nord-orientale del Paese, vicino a Kupyansk .

“Non lo confermiamo. La linea tattica non è cambiata molto”, ha detto mercoledì alla Galileus Web il portavoce del Gruppo orientale delle forze armate ucraine, Serhii Cherevatyi, quando gli è stato chiesto delle perdite.

Le sue osservazioni arrivano dopo che funzionari russi e fonti ucraine hanno riferito che le truppe di Mosca hanno costretto le forze di Kiev a ritirarsi di diversi chilometri, abbandonando tre piccoli insediamenti.

“Nel corso di azioni di contrattacco riuscite, unità della 15a brigata di fucili a motore sotto l’abile comando del tenente colonnello Builov hanno liberato Sergeevka (ortografia russa per Serhiivka)”, ha detto martedì il ministero della Difesa russo.

“L’avanzata totale delle nostre truppe è stata fino a 4 chilometri lungo il fronte e fino a 2 chilometri in profondità nelle truppe nemiche in difesa”.