Ucraina. Papa: “Il Card. Krajewski mi ha riferito cose terribili”

AgenPress. “Un pensiero alla martoriata Ucraina, che sta soffrendo tanto, quel povero popolo così crudelmente provato”. La voce di Francesco si fa sommessa e su quel tono soggiunge: “Questa mattina ho potuto parlare con il cardinale Krajewski che era di rientro dall’Ucraina e mi ha raccontato cose terribili. Pensiamo all’Ucraina e preghiamo per questo popolo martoriato”.

Il cardinale Konrad Krajewski, prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità e inviato più volte dal Pontefice in Ucraina, in occasione dell’ultima missione nel teatro di guerra è stato coinvolto lo scorso 17 settembre in una sparatoria fortunatamente senza conseguenze.

L’elemosiniere pontificio ha continuato a portare aiuti, viveri, rosari e la benedizione di Francesco perché nessuno si senta solo. Il cardinale Krajewski nei giorni scorsi si è anche recato a Izyum, dove ha pregato davanti ai tanti corpi sepolti nelle fosse comuni.