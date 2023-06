Ucraina. Onu, il crollo diga causerà un “enorme impatto sulla sicurezza alimentare globale”

- Advertisement -

AgenPress – Le Nazioni Unite hanno affermato che la rottura della diga della scorsa settimana sul fiume Dnipro in Ucraina avrà un “enorme impatto sulla sicurezza alimentare globale”, con i prezzi del cibo che potrebbero aumentare a causa di problemi con il prossimo raccolto nell’area.

La diga Nova Kakhovka nell’Ucraina meridionale è crollata il 6 giugno , costringendo più di 1.400 persone a fuggire dalle loro case e minacciando le risorse idriche vitali mentre le inondazioni hanno inondato la regione.

Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha dichiarato che i prezzi del cibo sono “destinati ad aumentare” dopo il crollo della diga.

“Questo è un granaio, quell’intera area, che scende verso il Mar Nero, la Crimea, che è un granaio – non solo per l’Ucraina ma per il mondo. Ed è quasi inevitabile che vedremo enormi, enormi problemi in raccolta e nella semina per il prossimo raccolto”, ha affermato Griffiths, che guida l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA). “Quello che vedremo quasi inevitabilmente, ma ancora non chiaramente calcolato, è un enorme impatto sulla sicurezza alimentare globale”.

La diga critica è il più grande serbatoio in Ucraina in termini di volume. È l’ultima delle sei dighe di epoca sovietica sul fiume Dnipro, un importante corso d’acqua che attraversa il sud-est dell’Ucraina.

Griffiths ha aggiunto che ci sarà anche un “problema di acqua potabile”, dato che 700.000 persone dipendevano dal serbatoio. “L’acqua cattiva” lascia le persone nella regione vulnerabili alle malattie, con i bambini particolarmente a rischio, secondo Griffiths.

“Danni di questa portata a un’infrastruttura civile – e l’ho detto, come sapete, pubblicamente – sono completamente contrari al diritto internazionale umanitario”, ha detto Griffiths alla BBC. “Questo è evidente. Chiunque sia stato ha violato le Convenzioni di Ginevra.”

Kiev e Mosca si sono scambiate le accuse per la distruzione della diga occupata dai russi, senza fornire prove concrete che l’altra sia colpevole. Non è ancora chiaro se la diga sia stata deliberatamente attaccata o se la breccia sia stata il risultato di un cedimento strutturale.