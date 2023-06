Ucraina. Onu. Crollo diga è probabilmente il danno più significativo alle infrastrutture civili da inizio guerra

- Advertisement -

AgenPress – Il crollo della diga di Nova Kakhovka è probabilmente il “danno più significativo alle infrastrutture civili” dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto Martin Griffiths, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore dei soccorsi di emergenza .

La diga è un’ancora di salvezza nella regione in quanto fonte d’acqua critica per milioni di persone a Kherson, nonché negli oblast di Dnipro e Zaporizhzhia, ha affermato, e una fonte chiave di irrigazione agricola nel sud di Kherson e nella penisola di Crimea, con un impatto sull’agricoltura e sulla produzione alimentare .

Griffiths ha aggiunto che si prevede un grave impatto nelle aree occupate dai russi dove le agenzie umanitarie stanno ancora lottando per ottenere l’accesso.

Il capo degli aiuti delle Nazioni Unite, parlando martedì al Consiglio di sicurezza, ha anche evidenziato il pericolo che l’acqua in rapido movimento rappresenta per i rischi di contaminazione da mine e ordigni esplosivi, spostando i proiettili in aree precedentemente valutate come sicure.

Griffiths ha sottolineato l’impatto che il crollo della diga avrà sulla produzione di elettricità e sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

“I danni causati dalla distruzione della diga significano che la vita diventerà intollerabilmente più dura per coloro che già soffrono a causa del conflitto. Le conseguenze dell’impossibilità di fornire assistenza ai milioni di persone colpite dalle inondazioni in queste aree sono potenzialmente catastrofico.”